Volley, la Reghion cede al tie-break alla forte Cosedil Zafferana

Esce sconfitta al quinto set la Volley Reghion dall’incontro disputato sabato al PalaCalafiore contro la Cosedil Zafferana, una delle big del Girone M del campionato di Serie B2.

Dopo i primi due set sembrava che le siciliane potessero tornare a casa con l’intera posta in palio, i punteggi di 16-25 e 17-25 con cui le ospiti si portano sul doppio vantaggio sono quasi in scioltezza, la Reghion fatica ad entrare effettivamente in partita. Tuttavia dal terzo set arriva la riscossa del sestetto di coach Pellegrino e comincia una nuova partita, Zafferana non riesce più a scappare e anzi si trova costretta ad inseguire il punteggio; alla fine prevalgono Speranza e compagne con un combattuto 25-23. Nel quarto set si rinnova la sfida, la distanza è sempre minima e la Reghion, sulle ali dell’entusiasmo, completa la rimonta aggiudicandosi il quarto parziale con un sudato 25-22. L’inerzia delle reggine tuttavia non prosegue nel tie-break, le siciliane riprendono in mano la sfida, piazzano dei larghi parziali fino ad arrivare ad avere ben 9 match-point; la scalata è proibitiva ma nonostante ciò la Reghion annulla i primi tre punti-partita, cedendo al quarto, sul punteggio di 8-15.

Nel prossimo turno, domenica 6 novembre, altra trasferta in Sicilia per la Reghion che sarà di scena a Erice contro la Procori Ericina Volley, caduta in questa quarta giornata a Brolo contro la SaracenaCassiopeaSisa di Piraino per 3-1 e a quota 3 punti in classifica, alla pari proprio delle reggine.

Serie B2, Girone M – Classifica dopo la 4^ giornata

10 Sensation Profumerie Gioiosa

10 Traina Caltanissetta

10 Fidelis Torretta Crotone

10 Pallavolo Crotone

9 Cosedil Zafferana

9 CUS Catania

6 SaracenaCassiopeaSisa Piraino

6 Volley Valley FuniviaEtna

5 Logos Ardens Comiso

3 Volley Reghion

3 Procori Ericina Volley

3 Stefanese Volley

0 Bricocity Alus Volley

0 Planet Strano Light Catania