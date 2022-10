Basket, Viola ancora sconfitta, Desio rimonta e vince di misura al PalaCalafiore

Rimpianti enormi per la Pallacanestro Viola che nella quinta giornata del Girone B di Serie B incappa in una sconfitta evitabile al PalaCalafiore, contro l’Aurora Desio.

Il quintetto neroarancio resta avanti nel punteggio per gran parte dell’incontro, chiudendo il primo mini-tempo a +7, sul punteggio di 24-17; i successivi dieci minuti viaggiano sul filo dell’equilibrio e all’intervallo lungo Desio rimonta un solo punto, con la Viola a condurre 47-41. Botta e risposta continui anche nel terzo parziale, in cui i brianzoli limano ulteriormente il distacco arrivando a -4; l’ultimo mini-tempo inizia sul 67-63, tutto è ancora in bilico ma il quintetto di coach Gallazzi getta sul parquet reggino tutto ciò che ha, contrastando i neroarancio all’improvviso sterili a canestro: solo 10 i punti realizzati nel quarto tempo, contro i 16 ospiti, più che sufficienti per il colpo in trasferta di Desio che si aggiudica l’incontro sul punteggio di 77-79.

Brilla ancora una volta la stella di Andrea Renzi, ancora una volta il miglior realizzatore del match: 21 i suoi punti, con un 3 su 6 da tre punti, esattamente come il compagno Davide Marchini, 16 punti per lui. Nonostante ciò, tanta amarezza per la Viola, ultima in classifica ancora senza punti e attesa sabato dalla trasferta lombarda di Lissone, contro la locale formazione che fin qui ha raccolto 4 punti.

Serie B, Girone B – Classifica dopo la 5^ giornata

10 Agribertocchi Orzinuovi

10 Rucker San Vendemiano

10 Gemini Mestre

8 Civitus Allianz Vicenza

6 Logiman Pallacanestro Crema

6 Aurora Rimadesio Desio

4 Bergamo Basket 2014

4 Green Basket Palermo

4 Antenore Energia Virtus Padova

4 Lissone Interni Brianza Casa Basket

4 Virtus Ragusa

2 LuxArm Lumezzane

2 Pontoni Monfalcone

2 Infodrive Capo d’Orlando

2 UBP Petrarca Padova

0 Pallacanestro Viola Reggio Calabria