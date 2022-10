Inzaghi: “Pareggio giusto, dobbiamo sfruttare meglio le occasioni in contropiede”

Il tecnico della Reggina Filippo Inzaghi si è espresso in conferenza stampa al termine della sfida pareggiata per 1-1 contro il Cagliari. Queste le sue dichiarazioni:

“Dopo due sconfitte avevo curiosità di vedere la reazione contro una squadra con un organico incredibile come il Cagliari. Non abbiamo subito niente e abbiamo avuto alcune occasioni per chiudere il primo tempo in vantaggio. Nandez, Rog e Lapadula dal vivo sono giocatori fuori categoria: le loro individualità potevano farcela perdere, ma il pareggio è giusto contro una squadra che andrà in Serie A. Hernani è tornato come lo conoscevamo, Ravaglia non è stato molto impegnato perché non ha fatto parate ma solo alcune uscite positive. Dovevamo sfruttare meglio alcuni contropiedi nei tre contro due: il Cagliari ci ha lasciato qualche contropiede perché ha dato tutto nel finale. Ero d’accordo con il Direttore per venire a Cagliari ma poi sono scomparsi: ho letto che ho avuto pretese ma non è vero, sapevo che avrebbero fatto uno squadrone ma non ho preteso niente. L’accordo non è andato a buon fine e poi è arrivata la Reggina”.

s.r.