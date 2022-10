I top di Cagliari-Reggina: decidono Lapadula e Gagliolo

All’Unipol Domus la Reggina dopo due sconfitte trova il pareggio, il primo della stagione. La squadra amaranto reagisce al momento negativo e all’iniziale svantaggio. Unpunto a testa per le due squadre che lascia una nota positiva per mister Inzaghi, per la prima volta gli amaranto conquistano punti dopo esser andati in svantaggio.

I TOP

Riccardo Gagliolo: Torna al gol incornando alle spalle di Radunovic la rete del pareggio, si fa trovare pronto in fase difensiva mostrando grande esperienza.

Gianluca Lapdula: Bastano due minuti all’attaccante peruviano per scrivere il suo nome sul tabellino dei marcatori, il suo talento è, ancora una volta, una garanzia per la serie cadetta.

Carmelo Zampaglione