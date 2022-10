Eccellenza, Promozione e 1^ Categoria: gli anticipi del 29 ottobre

ECCELLENZA – Termina 0-0 lo scontro ad alta quota tra Morrone e Scalea che restano rispettivamente al quarto e al terzo posto, in attesa delle sfide di domani. Dopo un’ora di gioco soporifera, la squadra di casa preme sull’acceleratore andando più volte ad un passo dal vantaggio, il portiere nerostellato Calandra compie un paio di interventi prodigiosi che sanciscono il nulla di fatto.

PROMOZIONE, GIRONE B – Nell’unico anticipo dell’ottava giornata, il San Giorgio ottiene la settima vittoria in campionato isolandosi in vetta per ventiquattro ore, in attesa che scendano in campo Sporting e Vigor. Al “Longhi-Bovetto” cade l’Atletico Maida, affondato per 2-0 dalla doppietta dell’incontenibile Matias Vara, il centravanti argentino arrivato con questi gol in doppia cifra, 10 reti in 8 giornate.

1^ CATEGORIA, GIRONE D – Terza vittoria in cinque giornate per la Real Metropolitana che passa per 3-1 sul difficile campo del Santa Cristina: vantaggio firmato da Salvatore Postorino, già decisivo con una doppietta la scorsa settimana, raddoppio di un altro Salvatore, il centravanti Lancia; i locali accorciano con il solito De Crea ma a chiudere l’incontro ci pensa l’altro Postorino, Tonino, che mette il sigillo sul match. Con lo stesso risultato la Pro Pellaro ha battuto a domicilio la Bagnarese: bianconeri avanti con il rigore di Pato Luce poco prima della mezz’ora, raddoppia Fernandez una decina di minuti più tardi, tris di Argirò in ripartenza a metà ripresa; accorcia su rigore Lorenzo Tripodi a dieci minuti dalla fine ma la rimonta si ferma lì. Nella giornata dei 3-1, arriva con identico punteggio anche il successo della Villese sul Siderno: rete in avvio di Allegro, a metà ripresa i neroverdi raddoppiano con Luppino; Fonte riapre la sfida poco dopo, infiammando il finale ma ci pensa D’Angelo a mettere il sigillo.