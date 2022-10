Cagliari-Reggina, le pagelle: Gagliolo decisivo nelle due fasi, Majer baluardo

Le pagelle di Cagliari-Reggina per RNP

La Reggina torna da Cagliari con il primo pareggio del campionato, agguantando un pari meritato con Gagliolo dopo il vantaggio-lampo di Lapadula. Le pagelle amaranto di RNP.

Ravaglia 6 – Debutta in campionato mostrando il coraggio già palesato in Coppa Italia contro la Sampdoria; compie pochi reali interventi.

Pierozzi 6 – Ci mette un po’ a carburare, sulla destra la Reggina fatica non poco, soprattutto nella costruzione del gioco; riceve poco aiuto in copertura, soffre in diverse situazioni.

Camporese 5,5 – Partecipa con Hernani al comitato di benvenuto che porta al gol di Lapadula dopo 2′, svolge il suo compito senza strafare.

Gagliolo 6,5 – La frustata di testa vale il pareggio, il duello con Lapadula non è dei più semplici ma risponde colpo su colpo ai tentativi del peruviano. Dal 66′ Cionek 6 – Entra a metà ripresa e offre il proprio contributo nella parte finale del match, in cui il Cagliari tenta l’assalto per andare a caccia del gol della vittoria.

Di Chiara 6 – Nandez è un osso duro, la sua partita è di grande sacrificio e può spingere ben poco per non scoprire una zona di campo in cui Hernani ha preso un giallo repentino. Dall’86’ Giraudo S.V.

Fabbian 6 – Corre e combatte, ma soprattutto è ancora una volta lui l’uomo più pericoloso della Reggina, vicino al gol in un paio di situazioni. Dal 77′ Obi S.V.

Majer 6,5 – Un faro in mezzo al campo, anche questa volta è lui a tenere in piedi una mediana che soffre tantissimo; tempestivo e dinamico, ripartiamo sempre da lui.

Hernani 5 – Avvio horror, a tema Halloween: un minuto e becca il giallo su Nandez, un altro giro di lancette e si perde Lapadula; si riscatta mettendo un pallone d’oro sulla testa di Gagliolo, spreca poco dopo la chance per il sorpasso.

Canotto 5,5 – Partita in ombra, si accende all’improvviso nel finale di primo tempo mettendo sui piedi di Hernani il pallone del possibile vantaggio, per il poco o nulla.

Ménez 6 – Sempre nel vivo del gioco, alternando come di consueto cose pregevoli a eccessi di preziosismi; resta comunque il calciatore più temuto e maggiormente sorvegliato dalla difesa sarda. Dal 66′ Gori 6 – Non riesce ad aggiungere il peso e la freschezza necessaria all’attacco amaranto.

Rivas 5,5 – Prezioso il suo contributo in fase di copertura, poco incisivo in attacco dove punta raramente l’uomo non riuscendo a creare reali insidie alla di casa. Dal 66′ Cicerelli 6 – Insidioso come sempre, tenta una rovesciata complicata mettendo i brividi a Radunovic.

Mister Inzaghi 6 – Il gol a freddo avrebbe potuto mandare al tappeto una squadra poco serena dopo gli ultimi risultati, invece la Reggina reagisce subito, con serenità e lucidità, iniziando a macinare gioco e trovando il pari meritato dopo diversi tentativi. Gli amaranto faticano ad esprimere il consueto gioco dinamico sulle corsie, ma si propongono in campo con incisività e voglia; purtroppo anche quest’oggi nell’undici iniziale qualche elemento appare fuori partita, ma nel complesso la prova amaranto, al cospetto di una delle squadre accreditate per la vittoria del campionato, è di sostanza, mostrando di essere pienamente vivi.