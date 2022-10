Cagliari-Reggina 1-1, il tabellino: arriva in Sardegna il primo pareggio

SERIE BKT, 11ª GIORNATA

CAGLIARI-REGGINA 1-1

Marcatori: 3’pt Lapadula (C), 24′ Gagliolo (R).

Cagliari (4-3-3): Radunovic; Di Pardo, Altare (85′ Obert), Capradossi, Barreca (79′ Carboni); Makombou (46′ Viola), Rog (86′ Pereiro), Nandez; Luvumbo, Lapadula, Millico (56′ Deiola). In panchina: Lolic, Aresti, Dossena, Lella, Falco, Zappa, Kourfalidis. Allenatore: Fabio Liverani.

Reggina (4-3-3): Ravaglia; Pierozzi, Camporese, Gagliolo (65′ Cionek), Di Chiara (86′ Giraudo); Fabbian (77′ Obi), Majer, Hernani; Canotto, Ménez (65′ Gori), Rivas (65′ Cicerelli). In panchina: Aglietti, Colombi, Bouah, Liotti, Loiacono, Crisetig, Ricci. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Arbitro: Federico La Penna di Roma 1. Assistenti: Emanuele Prenna di Molfetta e Marco Ricci di Firenze. IV ufficiale: Andrea Calzavara di Varese. VAR: Marco Serra di Torino. A-VAR: Matteo Gualtieri di Asti.

Note – Ammoniti: Hernani (R), Altare (C), Viola (C), Gagliolo (R), Obi (R), Lapadula (C). Calci d’angolo: 4-7. Recupero: 1’pt, 3′ st.

Fonte: www.reggina1914.it