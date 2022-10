Reggina, i precedenti con l’arbitro La Penna: solo sconfitte per gli amaranto

Stando ai precedenti, il signor Federico La Penna della sezione di Roma 1, arbitro designato per dirigere Cagliari-Reggina, non porta bene agli amaranto che lo hanno incrociato tre volte, subendo altrettante sconfitte.

Tuttavia, le strade del fischietto romano e della Reggina non si intersecano da molto tempo, dato che l’ultimo precedente risale al 17 maggio 2014. Era la terzultima giornata di campionato e gli amaranto di mister Gagliardi erano già aritmeticamente retrocessi in Lega Pro; al “Granillo” arrivò il Cesena che vinse in rimonta, ribaltando l’iniziale gol di Lucioni con la rete dell’ex Cascione e il sigillo di Rodriguez (nella squadra allenata da Bisoli giocava in difesa l’attuale calciatore amaranto Camporese). I primi due match della Reggina diretti dal signor La Penna risalgono invece alla stagione precedente, 2012/2013, e furono altrettante battute d’arresto: alla 6^ giornata Reggina-Lanciano con il bolide dalla distanza di Mammarella che regalò la vittoria agli abruzzesi; 36^ giornata, Ternana-Reggina, decisa dalla rete di Litteri.

Sono invece 7 i precedenti tra il signor La Penna e il Cagliari, il cui bilancio è a sua volta negativo, con 2 vittorie (l’ultima nel match più recente giocato in A nel 2020, 3-2 in casa del Torino), 1 pareggio (nel 2017 a Bologna) e ben 4 sconfitte (2 di queste in casa contro Torino, 4-0, e Atalanta, 1-0).