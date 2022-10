Cagliari-Reggina, la probabile formazione amaranto: due dubbi nel tridente offensivo

Nonostante le due sconfitte consecutive il tecnico della Reggina Filippo Inzaghi sembra voler cambiare poco nella formazione che sfiderà il Cagliari domani. Due i dubbi principali legati al tridente: in ballottaggio Canotto e Ricci per la fascia destra, Gori e Menez per il ruolo di attaccante centrale. Favoriti Canotto e Menez. Probabile formazione Reggina (4-3-3): Colombi, Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Majer, Hernani; Canotto, Menez, Rivas.