A due giorni dalla sfida in terra sarda tra Cagliari e Reggina, il tecnico amaranto Filippo Inzaghi ha presentato la sfida in conferenza stampa. “Giochiamo sempre a tre a centrocampo, voglio andare a comandare anche sul...

27/10/2022 | A cura di Domenico Geria

Un avvio di campionato molto al di sotto delle aspettative, come dimostra l’attuale posizione in classifica e i risultati non esaltanti, compreso l’ultimo, la sconfitta di Ascoli per 2-1, hanno portato la dirigenza...