Verso Cagliari-Reggina: i sardi licenziano Capozucca e Passetti

Un avvio di campionato molto al di sotto delle aspettative, come dimostra l’attuale posizione in classifica e i risultati non esaltanti, compreso l’ultimo, la sconfitta di Ascoli per 2-1, hanno portato la dirigenza del Cagliari, prossimo avversario della Reggina, a prendere drastiche decisioni.

Mentre Fabio Liverani resta al proprio posto sulla panchina rossoblù, il sodalizio guidato dal presidente Tommaso Giulini ha annunciato in primis di aver sollevato dall’incarico il direttore sportivo Stefano Capozucca, dopo quasi due anni di collaborazione (da febbraio 2021); successivamente il club ha comunicato la fine del rapporto anche con il direttore generale Mario Passetti, quest’ultimo entrato a far parte della dirigenza sarda nel 2014 e investito del ruolo di DG fin dal 2017.