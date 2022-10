Ex Reggina, Hetemaj fa tremare la Roma in Europa League

Secondo gol in Europa League per la squadra finlandese del HJK Helsinki, e ancora una volta a mettere la firma è l’ex amaranto Perparim Hetemaj.

Dopo aver segnato il gol valso il primo punto nel torneo contro i bulgari del Ludogorets, Hetemaj ha fatto tremare la Roma che passata in vantaggio alla “Bolt Arena” con Abraham nel finale di primo tempo, ha visto tornare il risultato in parità con il guizzo dell’ex centrocampista amaranto in avvio di ripresa: perfetto il suo inserimento in area alle spalle del compagno Abubakari, il quale favorisce Hetemaj facendosi passa il pallone sotto le gambe; per il numero 56 finlandese (stesso numero di maglia indossato a Reggio Calabria) controllo con il sinistro e destro dritto per dritto nell’angolino. Il risultato di parità dura meno di dieci minuti con la Roma che si riporta avanti sul tiro di El Shaarawy deviato da un difensore. Poi per Hetemaj arriva la standing ovation da parte dei suoi tifosi. L’Helsinki trova il gol del nuovo pareggio con un capolavoro dalla distanza di Browne, ma l’arbitro annulla dopo verifica al VAR per un fallo precedente commesso su Mancini. La Roma si porta a casa la vittoria per 2-1 ma per passare il turno dovrà comunque battere il Ludogorets nell’ultima giornata, mentre i finlandesi sono aritmeticamente eliminati.

Per Hetemaj è stato il secondo gol segnato in carriera alla Roma, squadra contro la quale ha giocato ben 16 volte in Serie A: 12 incontri con la maglia del Chievo; 2, le più recenti, con il Benevento nel 2020/2021; 2, le prime in assoluto, con la maglia del Brescia nella stagione 2010/2011, e proprio nel primo incrocio arrivò il precedente gol di Hetemaj contro i giallorossi, il 22 settembre 2010, nel successo delle rondinelle per 2-1. Con la doppia sfida in Europa League con l’Helsinki, le sfide totali tra Perparim Hetemaj e la Roma diventano 18, con 2 reti segnate, nel primo e nell’ultimo match.