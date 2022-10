Coppa Italia Dilettanti, i risultati dell’andata dei Quarti di finale

Si sono giocate le gare di andata dei Quarti di finale di Coppa Italia Dilettanti, due match sono finiti in parità, altri due hanno visto successi casalinghi con due gol di scarto. Nel complesso, i 90′ delle sfide di ritorno potranno ancora rimettere tutto in discussione.

Nella parte alta del tabellone, finisce 2-2 la sfida di Cosenza tra la Morrone e il PraiaTortora. L’ultima squadra di Promozione in corsa venderà cara la pelle anche al ritorno, provando a mietere un’altra vittima illustre. Colpita a freddo dalla squadra di Infusino, in gol al 4′ con Cardamone, trova il pari immediato con il bomber Petrone, già protagonista del ribaltone degli ottavi contro il Rende con una tripletta; la compagine di mister Aita al quarto d’ora trova addirittura il vantaggio con Gallo, ma nella ripresa Nicoletti firma il 2-2. PraiaTortora che avrebbe l’occasione per tornare avanti con il rigore calciato da Favieri che si stampa però sul palo.

La Promosport si avvicina alla semifinale battendo 2-0 l’Isola Capo Rizzuto. Nonostante le tante assenze, mister Morelli ottiene una vittoria importante in vista del ritorno, contro una delle squadre più in forma dell’Eccellenza. La sfida si risolve nel quarto d’ora finale, prima con un gran gol siglato da Colosimo, poi con il rigore della sicurezza calciato da Baclet, il quale bissa la rete di domenica contro il Bocale.

Nella parte bassa del tabellone, equilibrio tra StiloMonasterace e Gioiosa con il match che si chiude sul risultato di 1-1. Tuttavia la squadra di Galati è stata prossima a bissare la vittoria già ottenuta domenica per 1-0 in campionato, passando nel finale di primo tempo con una magia in Criniti; l’undici di Caridi riesce questa volta a evitare la sconfitta proprio in extremis, grazie al rigore trasformato da Mateucci al 93′.

La Gioiese pone un piede in semifinale, ma il successo per 3-1 sulla Reggiomediterranea non garantisce ancora il passaggio del turno alla squadra di mister Nocera, che trova il vantaggio con Lazzarini poco dopo la mezz’ora; prima del riposo, l’undici di Iannì agguanta il pari con Cama. La sfida tra le prime della classe in campionato si risolve nella ripresa: a metà tempo Curcio su rigore riporta avanti i viola, infine nel recupero arriva la terza rete firmata da Condemi. Un recupero extra-large, dovuto alla sospensione per alcuni minuti nel corso del secondo tempo a causa di un malore accusato dal calciatore della Reggiomediterranea Rocco Franzò: dopo i primi soccorsi in campo è stato trasportato in ospedale e il club, in serata, ha fatto sapere che il ragazzo per fortuna stava meglio ed era già rientrato a casa. A lui gli auguri per un pronto ritorno in campo.

COPPA ITALIA DILETTANTI

Quarti di finale – Andata (27/10/2022)

Morrone-Digiesse Praiatortora 2-2

Promosport-Isola Capo Rizzuto 2-0

StiloMonasterace-Gioiosa Ionica 1-1

Gioiese-Reggiomediterranea 3-1