Serie B, il “Monday Night” della 10^ giornata: l’Ascoli batte il Cagliari

Si risolleva in grande stile dopo un doppio stop la Deliese, ottenendo la seconda vittoria esterna del suo campionato e balzando al sesto posto con gli stessi punti della Palmese. Non è stato semplice il 2-0 ottenuto dalla...

25/10/2022 | A cura di Domenico Geria

Terza vittoria consecutiva per il Gioiosa Ionica che in poche settimane ha spazzato via un avvio di campionato complicato, riuscendo anche a raggiungere i quarti di finale di Coppa Italia Dilettanti. La vittoria ottenuta domenica...