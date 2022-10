Serie B, il Giudice Sportivo: stop per quattro calciatori

Gli amaranto Cionek e Majer hanno ricevuto la seconda ammonizione in campionato

Il Giudice Sportivo di Serie B ha fermato per una giornata quattro calciatori dopo la decima giornata di campionato. I calciatori in questione sono: Falasco (Ascoli), Bellomo (Bari), Oosterwolde (Parma) e Santoro (Perugia). Squalificati per un turno anche due allenatori: Moreno Longo del Como e Cristiano Lucarelli della Ternana.

Per quanto concerne la Reggina, è arrivata la seconda ammonizione in campionato per Cionek e Majer.