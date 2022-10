Promozione, la squadra Top della 7^ giornata: Deliese

Seconda vittoria esterna per la Deliese, la quarta in sette giornate, per un sesto posto in classifica alla pari della Palmese

Si risolleva in grande stile dopo un doppio stop la Deliese, ottenendo la seconda vittoria esterna del suo campionato e balzando al sesto posto con gli stessi punti della Palmese.

Non è stato semplice il 2-0 ottenuto dalla squadra di mister Giuseppe Perna in casa di un Ravagnese ostico, ma che vive un momento di difficoltà. La fame di punti della squadra di Aquilino ha reso più viva che mai la contesa, rimasta in equilibrio per un’ora, fino a quando Natale Borghetto ha pescato il jolly da fuori con un destro chirurgico che si è infilato nell’angolino alla sinistra di Tortorella. Kebe e compagni resistono al ritorno dei padroni di casa, trovando a 10′ dal termine il raddoppio di Catalano che chiude il match. Per la Deliese è la quarta vittoria in sette giornate, durante le quali la squadra aspromontana ha mostrato di possedere tutte le caratteristiche per poter non solo ottenere una tranquilla salvezza, ma anche per poter recitare il ruolo di elemento di disturbo per le candidate alla vittoria. Oltre ai già citati Borghetto, Catalano e Kebe, mister Perna può contare su altri elementi di comprovata esperienza e qualità, tra i quali Saba e Corrao solo per citarne alcuni, per un organico che può far divertire ancora parecchio la tifoseria amaranto.