Eccellenza, la squadra Top della 7^ giornata: Gioiosa Ionica

Terza vittoria di fila per il Gioiosa che dall'arrivo di Galati ha cambiato marcia, trascinata dai gol del giovane Ientile

Terza vittoria consecutiva per il Gioiosa Ionica che in poche settimane ha spazzato via un avvio di campionato complicato, riuscendo anche a raggiungere i quarti di finale di Coppa Italia Dilettanti.

La vittoria ottenuta domenica dalla squadra di mister Francesco Galati è di quelle meritevoli di menzione, poiché ottenuta in casa dello StiloMonasterace, una delle squadre più interessanti del torneo e che finora si è dimostrata tra le più robuste e quadrate del torneo. Il successo biancorosso porta la firma, terza consecutiva, esattamente come le vittorie, del talentuoso Francesco Ientile, attaccante classe 2004 che due settimane fa aveva già castigato la Promosport a Lamezia, mentre domenica scorsa aveva chiuso la partita con il Sersale. Ne sentiremo sicuramente parlare. Ci ha poi pensato il reparto arretrato, su tutti il portiere argentino Nicolas Baleani, a blindare la vittoria respingendo gli assalti di Papaleo e compagni. Per la squadra di Caridi ci sarà a stretto giro la possibilità di cercare la rivincita: mercoledì si replica, ancora al “Bosco-Lombardo”, con la gara di andata dei quarti di finale di coppa.