Era il 5 gennaio del 2020 quando Leo Secondi, allora capitano del Bocale in Eccellenza, metteva a segno contro il Trebisacce il suo gol numero 101 in Italia, dopo aver chiuso il 2019 con la firma meravigliosa della centesima...

E’ attiva da questa mattina la prevendita per il settore ospiti, per l’undicesima giornata del campionato di Serie BKT della Reggina, impegnata alla Unipol Domus Arena contro il Cagliari, sabato 29 ottobre alle...

24/10/2022 | A cura di Domenico Geria

Non conta la categoria, che sia A, B o C, o la posizione in classifica: quando il Perugia mette piede al “Granillo”, la Reggina trema e spesso cade. Sabato, nonostante il favore del pronostico fosse dalla parte degli...