Reggina, Fabbian al suo quarto gol, Gori concede il bis

Quarto gol per Fabbian, terzo assist per Canotto, mentre l'asse Pierozzi-Gori colpisce il Perugia dopo il Cittadella

Giovanni Fabbian torna a guidare la classifica dei marcatori amaranto, confermando il suo spiccato fiuto per il gol che lo ha reso, assieme a Cicerelli, il calciatore più pericoloso nel match con il Perugia. Il giovane centrocampista sfrutta il terzo assist vincente di Luigi Canotto per infilare il gol della speranza a pochi minuti dal 90′, facendo accarezzare al pubblico del “Granillo” il sogno di una clamorosa rimonta, la quale si infrange tuttavia sulla traversa colpita da Cicerelli su punizione al 94′.

Prima di Fabbian, a riaccendere la fiammella della speranza amaranto era stato Gabriele Gori, che salito in cielo a raccogliere il traversone disegnato con il compasso da Niccolò Pierozzi, aveva battuto il fino ad allora insuperabile omonimo portiere, Stefano Gori. L’asse Pierozzi-Gori funziona ancora, colpendo il Perugia dopo il Cittadella; secondo assist vincente del campionato per il terzino, secondo gol per l’attaccante, una combinazione vincente in salsa Fiorentina.

MARCATORI

4 Fabbian

3 Menez

2 Gori, Pierozzi, Rivas

1 Canotto, Crisetig, Gagliolo, Liotti, Lombardi, Majer

ASSIST

3 Canotto, Di Chiara

2 Menez, Pierozzi, Ricci, Rivas

1 Cicerelli, Cionek, Majer