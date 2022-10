Reggina castigata dall’ex Castori: per lui anniversario con il sorriso

Era il 21 ottobre 2013 quando l’allora presidente della Reggina Lillo Foti presentava alla stampa il nuovo allenatore amaranto, Fabrizio Castori, subentrato a Gianluca Atzori. L’esperienza del tecnico marchigiano in riva allo Stretto fu tuttavia di breve durata, con l’esonero, e il conseguente ritorno dello stesso Atzori, a fine novembre, dopo aver raccolto il magro bottino di 4 punti in 6 partite.

Nove anni e un giorno più tardi, 22 ottobre 2022, Fabrizio Castori torna a sedersi dopo un mese sulla panchina del Perugia, ritrovandolo ultimo in classifica e andando in campo al “Granillo” contro una Reggina seconda in classifica e finora insuperabile in casa. Contro ogni pronostico, per Castori arriva la festa, con i tre punti, quasi sfuggiti nel finale dopo aver condotto per 3-0, una vittoria che celebra al meglio il suo ritorno sulla panchina umbra ma anche l’anniversario, certamente non indimenticabile, del suo approdo alla guida degli amaranto nove anni prima.

Per lui si tratta inoltre della prima vittoria al “Granillo” dopo tre pareggi di fila e una sconfitta, giunta nel primo incrocio assoluto con la Reggina, nel 2009, quando era alla guida del Piacenza; da allora Castori non ha più perso contro gli amaranto nei 9 match successivi.