Volley, la Reghion torna da Crotone a mani vuote

Seconda sconfitta in due trasferte per le reggine che nel primo e nel terzo set tengono testa alle pitagoriche

Seconda sconfitta esterna con il punteggio di 3-0 per la Volley Reghion, battuta a Crotone dalla Poseidon. Le ragazze di coach Pellegrino rendono complicata la vita alle forti pitagoriche, in particolare nel primo e nel terzo set, ma non riescono ad operare quel cambio di marcia fondamentale per riaprire la sfida.

Nel primo set il sestetto reggino si tiene aggrappato alle padrone di casa, le quali si portano a casa il parziale con il punteggio di 25-20; nel secondo set, la Reghion fatica ad entrare in partita e si lascia travolgere con un netto 25-11. Speranza e compagne si giocano il tutto per tutto nel terzo set provando a portare la sfida ancora avanti, si prosegue quasi punto a punto ma alla fine la Poseidon Crotone prevale per 25-22 chiudendo il match.

La classifica dopo tre giornate vede la Volley Reghion al terzultimo posto con 2 punti, frutto anche di un calendario iniziale complicato che ha visto il sestetto reggino affrontare due tra le più forti avversarie del girone M: Caltanissetta, primo a punteggio pieno e senza aver perso alcun set, e appunto Crotone, terzo in graduatoria a due punti dalla vetta.

Sabato prossimo, alle 18:30, si torna al PalaCalafiore con la sfida contro la temibile Cosedil Zafferana, terza in classifica alla pari della Poseidon Crotone.