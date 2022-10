Serie D, il Cittanova esonera mister Galfano

Fatale al tecnico i 4 punti in 8 partite, senza vittorie, e l'odierna sconfitta casalinga con il Licata per 4-0

Termina dopo otto partite l’avventura di mister Angelo Galfano sulla panchina del Cittanova. I soli 4 punti raccolti finora, frutto di quattro pareggi e altrettante sconfitte, hanno portato alla decisione del club di sollevare il tecnico dall’incarico. Fatale la sconfitta odierna per 4-0 con il Licata, il quale ha approfittato di due espulsioni tra i giallorossi nei primi 50′ per dilagare e ottenere l’intera posta in palio al “Morreale-Proto”. Di seguito il comunicato del club.

La A.S.D. Cittanova Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di Allenatore della Prima Squadra il sig. Angelo Galfano, a cui vanno i ringraziamenti da parte dell’intera Società giallorossa per il lavoro svolto in questi mesi. Al tecnico si consegnano i più sinceri auguri per il futuro professionale. Nelle prossime ore la dirigenza provvederà a comunicare il nome del nuovo allenatore.

A.S.D. Cittanova Calcio