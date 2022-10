Eccellenza, pari meritato del Bocale con la Promosport: Scoppetta risponde a Baclet

Dal sito ufficiale del Bocale Calcio ADMO

Una grande prova di determinazione e personalità è quella messa in mostra al “Rocco Riga” di Lamezia Terme del Bocale ADMO, contro la forte e ambiziosa Promosport di mister Morelli, che si è presentata a questo match con in prima linea il debuttante in Eccellenza Allan Baclet (a destra), l’attaccante ex, tra le altre, di Reggina e Cosenza, con alle spalle una lunghissima esperienza tra Serie B e Serie C.

Mister Laface oppone ai lametini il classico 4-4-2, recuperando Kamara e Zampaglione dal 1′, mentre Buda e gli ultimi arrivati Di Biagio e Sprovieri partono dalla panchina. Davanti a Marino, confermata la linea composta da Tringali, Scoppetta, Triolo e Manganaro; a centrocampo con Kamara c’è Arigò, a destra Isabella mentre a sinistra agisce Candito; in attacco con Zampaglione c’è Sapone.

La partenza vede la Promosport fare la partita, come preventivabile, mentre i biancorossi approcciano un po’ bassi e timorosi, commettendo qualche errore in disimpegno. Al 4′ locali vicini al vantaggio con il cross da sinistra di Mercurio e il sinistro al volo di Colosimo, sfera fuori di un soffio; all’11’ ci prova Vitale con una conclusione smorzata bloccata da Marino; al 19′ tiro-cross di Scozzafava che non sorprende il portiere biancorosso; al 25′ Mercurio prova da fuori senza inquadrare lo specchio. Il Bocale cresce con il passare dei minuti, prende fiducia e campo, intuendo di poter ribattere colpo su colpo nei confronti di un avversario forte ed esperto, ma che non pare insuperabile. Al 29′ il primo squillo nasce dall’asse mancino Manganaro-Candito, una bella combinazione in velocità che porta al traversone dal fondo del giovane attaccante per Zampaglione, il quale disturbato tenta una difficile acrobazia senza impensierire Zappulla. Al 33′ ripartenza orchestrata da Kamara, scarico su Arigò e di qui per la corsa di Manganaro, palla ancora per Candito che calibra il traversone per Zampaglione che ci arriva di testa con un attimo di ritardo senza poterla indirizzare verso la porta. Nel miglior momento del Bocale, la Promosport trova il vantaggio: l’assist è ancora da sinistra con Mercurio, Baclet dimostra il fiuto dell’attaccante di altra categoria girando di testa verso il palo lontano. Il gol subito non abbatte i ragazzi di Laface, che sempre più consapevoli dei propri mezzi, si rituffano all’attacco: 42′, percussione sulla destra di Isabella, scarico indietro per Sapone che si ritrova il pallone sotto il corpo e non riesce ad imprimere la giusta forza; 45′, angolo di Isabella, un tocco in mischia manda fuori tempo Scoppetta, il quale non impatta bene la sfera che vola alta. Sul risultato di 1-0 si va al riposo.

La Promosport inizia bene la ripresa provando a chiudere il match ancora sulla corsia mancina: questa volta la percussione di Mercurio vale l’assist in mezzo per Vitale che spara alle stelle da buona posizione. Il Bocale c’è, è vivo e tenace, anche se continua a far fatica nel trovare varchi in attacco contro la difesa schierata. Al 13′ Arigò prova a spezzare il sortilegio da fuori, palla a lato; poi, al 18′, la possibile svolta del match: Casella stende Sapone al limite falciandolo da dietro, per il centrocampista è il secondo giallo e la Promosport resta in dieci. Morelli toglie un Baclet praticamente fermo da inizio ripresa infoltendo il centrocampo con Trentinella. Con l’uomo in più, e una minaccia in meno in difesa, il Bocale si getta all’attacco. Al 22′ angolo di Isabella, Arigò devia di testa mandando la sfera oltre il palo lontano; al 23′ i lametini provano a rendersi ancora pericolosi con l’imbucata di Trentinella per Mercurio, il suo tiro gonfia solo la rete esterna. Al 24′ errore della Promosport in uscita dalla difesa, Sapone intercetta il pallone e parte di corsa, servizio per Zampaglione che sguscia in mezzo ai due centrali ma viene atterrato da De Martino: rigore per il Bocale. Sul dischetto si presenta lo stesso capitano biancorosso ma il suo avvio di stagione continua ad essere sfortunato: Zappulla indovina l’angolo e neutralizza il tiro. Primo rigore sbagliato da Zampaglione dal suo approdo a Bocale, proprio a rimarcare un momento non facile per lui, ma che siamo certi supererà al più presto per tornare ad essere il solito, implacabile Zampa-Gol. Tornando al match, il rigore sbagliato pare abbattere il Bocale per qualche minuto, ma la tenacia e la voglia di portare a casa un risultato meritato, scuotono i biancorossi. Mister Laface al 29′ mescola le carte: dentro Focà per Candito e Di Biagio per Manganaro; Arigò passa nell’inedito ruolo di terzino e sulla sua corsia agisce l’autore del secondo gol con il Soriano, mentre Focà va a far legna accanto a Kamara. Al 34′ ultimo sussulto della squadra di Morelli con una punizione che libera pericolosamente Colosimo a tu per tu con Marino, ma il portierone biancorosso è insuperabile e fa suo il pallone. Al 37′ Laface si gioca la carte dell’over di movimento in più, inserendo Laganà tra i pali per Marino e Sottilotta, una punta, per Tringali; da difendere c’è ben poco e Isabella e Arigò, di fatto i terzini in questo finale di gara, sono costantemente in proiezione offensiva, tanto che al 41′, al termine di un’azione tambureggiante sulla destra, il traversone lungo di Isabella viene raccolto dalla parte opposta proprio da Arigò che di testa impegna Zappulla. Si entra nel recupero e Di Biagio con un’accelerazione si guadagna un corner; alla battuta va Isabella, traiettoria arcuata sulla quale si avventa di prepotenza Salvatore Scoppetta che di testa trova il varco tra le maglie lametine e insacca il gol del meritatissimo pareggio (nell’immagine principale). Mentre i festeggiamenti per il gol sono ancora in corso, mister Laface pensa già alla mossa successiva, decidendo di blindare il pareggio con l’inserimento di Buda per Sapone. Eppure, con ancora un paio di minuti di recupero da giocare e l’inerzia del match a favore, il Bocale tenta il colpaccio: la corsa di Di Biagio, l’imbucata in verticale per il taglio di Sottilotta, l’uscita a valanga di Zappulla che lo travolge; sarebbe un altro calcio di rigore, già la panchina della Promosport si dispera per la sconfitta che potrebbe maturare. Ed invece, l’unico a non reputare falloso l’intervento in tutto lo stadio è il signor Ramundo di Paola, che macchia indelebilmente un’ottima direzione arbitrale concedendo una rimessa da fondo campo e neppure il calcio d’angolo. Nonostante ciò, al triplice fischio il Bocale può sorridere per aver raccolto un punto in casa di una delle avversarie più complicate da affrontare, ma soprattutto per averlo fatto con una grande prova di sacrificio, abnegazione, perseveranza e temperamento. Il campionato biancorosso, iniziato una settimana fa, prosegue verso un trittico di scontri diretti che racconteranno tanto del futuro della stagione.

Promosport-Bocale ADMO 1-1 – Il tabellino

Promosport: Zappulla, Perri, Miceli (1’st De Nisi), De Martino, Schirripa, Casella, Scozzafava (32’st Comito), Vitale, Colosimo, Baclet (21’st Trentinella), Mercurio (36’st Melina). A disposizione: Mercuri, Mannarino, De Fazio, Ventura, Jovino. Allenatore: Morelli.

Bocale ADMO: Marino (37’st Laganà), Tringali (37’st Sottilotta), Manganaro (29’st Di Biagio), Kamara, Scoppetta, Triolo, Zampaglione, Arigò, Candito (29’st Focà), Sapone (47’st Buda), Isabella. A disposizione: Muzzupappa, Neri, Coppola, Sprovieri. Allenatore: Laface.

Arbitro: Ramundo di Paola; Pellico e Pallone di Cosenza.

Marcatori: 34’pt Baclet (P), 46’st Scoppetta (B).

Note: al 26’st Zappulla (P) para un rigore a Zampaglione; espulso al 18’st Casella (P) per doppia ammonizione; ammoniti Arigò (B), De Martino (P), Isabella (B); angoli 2-4; recupero 1’pt, 4’st.