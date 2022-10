Basket, la Viola crolla a Orzinuovi e resta in fondo alla classifica

Quarto stop in altrettanti incontri per la Pallacanestro Viola che nel Girone B del campionato di Serie B si trova adesso in fondo alla classifica in solitaria. Sicuramente il calendario dei neroarancio non è stato benevolo, dato che delle quattro avversarie fin qui affrontate, tre sono attualmente al comando della classifica a punteggio pieno.

Una di queste è l’Agribertocchi Orzinuovi, che ha ospitato il quintetto reggino sul parquet amico, riuscendo a dominare nel punteggio dall’inizio del match. Dopo il primo quarto infatti la Viola è già a -14, chiudendo 31-17; la forbice si allarga leggermente in un secondo quarto in cui i bresciani non riescono ad essere incisivi come in precedenza, realizzando appena la metà dei punti, ma all’intervallo lungo arrivano avanti di 16 lunghezze, 47-31.

Nel terzo quarto Orzinuovi alza nuovamente il ritmo non lasciando scampo a Renzi e compagni, che ai 10′ finali arrivano sotto di ben 26 punti, sul punteggio di 69-43. Ultimo quarto d’orgoglio per i ragazzi di coach Bolignano, i quali riescono a rosicchiare qualche punto chiudendo a -21, sul punteggio finale di 85-64.

Non basta ancora una volta la grande prova di Andrea Renzi, ex di turno e autore di ben 24 punti, miglior realizzatore del match e primo nella speciale classifica dell’intera Serie B con 25,3 punti di media a partita.

Domenica prossima al PalaCalafiore, la sfida da non fallire per rilanciarsi in campionato dopo il difficile avvio, sarà contro il Rimadesio Desio, squadra attualmente collocata nel gruppone di metà classifica con 4 punti.