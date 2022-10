Reggina-Perugia, le pagelle: giornata storta per Cionek ed Hernani

La Reggina cade per 3-2 al “Granillo” in maniera inaspettata contro il Perugia, pagando la giornata storta di alcuni sui uomini-chiave. Nel finale sfiora la clamorosa rimonta. Le pagelle di RNP.

Colombi 5,5 – Ci mette una pezza quando può, non ci riesce sul primo e sul terzo gol umbro.

Pierozzi 6 – Si propone con discontinuità ma sulle sovrapposizioni è comunque incisivo; porta all’espulsione di Santoro e al gol di Gori.

Cionek 4 – Prestazione disastrosa, colpevole su tutti e tre i gol, decisamente in giornata no.

Gagliolo 5 – Prova a contrastare il vivace Strizzolo, non un avversario semplice; nella ripresa gioca da attaccante aggiunto, senza risultato.

Di Chiara 5,5 – Cerca di dare supporto a Rivas, mette dentro alcuni cross ma con poca precisione. Dal 70′ Crisetig 5,5 – Non riesce a trasmettere la lucidità necessaria per completare una rimonta che sarebbe stata clamorosa.

Fabbian 5,5 – Si nota più sul fronte d’attacco che in fase di contenimento, sue sono le chance migliori su azioni da palla ferma; il suo gol infiamma il “Granillo” che sogna la rimonta.

Majer 5,5 – Costretto al giallo per fermare una ripartenza, impegna Gori con una bordata da quaranta metri; predica nel deserto.

Hernani 4 – Perde pallone che porta al giallo di Majer, evanescente e fuori partita, sfiora il gol su punizione. Dal 57′ Gori 6 – Segna di testa il gol della speranza

Ricci 5 – Poco incisivo, raramente salta l’uomo, spesso si va ad imbottigliare in situazioni di gioco complesse. Dal 57′ Cicerelli 6 – Sfiora un gol capolavoro, Gori ci arriva con la punta delle dita, poi colpisce una traversa su punizione che sarebbe valsa il tre pari.

Ménez 5 – Al primo pallone buono impegna severamente Gori, per il resto fatica molto a trovare spazio ed è costretto ad arretrare; maggiormente nel vivo del gioco nel finale ma comunque inconcludente.

Rivas 5 – Punta l’uomo e lo salta, proponendo quasi sempre la stessa idea, trovando il fondo ma riuscendo quasi mai a creare effettivo pericolo. Dal 76′ Canotto 6 – Entra subito in partita, mette sui piedi di Fabbian il pallone della speranza.

Mister Inzaghi 5 – La prestazione opaca di Hernani, che aveva già deluso a Parma, di fatto concede al Perugia un uomo in più in mezzo, il giro-palla che avrebbe dovuto essere più fluido con la qualità del brasiliano, di fatto si regge sul solo Majer. Dietro Cionek incappa in una giornata totalmente negativa mentre le punte faticano e non poco, la mossa Ricci questa volta non paga. I subentrati infondono linfa nuova ma il risultato è già compromesso.