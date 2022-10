Inzaghi: “Ingenui nelle loro tre reti, il portiere del Perugia è stato miracoloso”

Al termine della gara contro il Perugia, il tecnico amaranto Filippo Inzaghi ha commentato ai microfoni di RegginaTV la sconfitta della sua squadra. Queste le sue dichiarazioni:

”Abbiamo perso la gara calciando 30 volte verso la porta avversaria. Di oggi ci resta la personalità e il gioco, ma con cosi tanti tentativi non possiamo fare solo 2 reti. Non meritavamo di andare sotto, non possiamo prendere gol simili. Siamo stati ingenui nelle loro tre reti, ma siamo una squadra giovane e incidenti di percorso del genere vanno messi in conto. I subentrati hanno fatto bene, come accade sempre. Complimenti al loro portiere perché é stato miracoloso. Durante questa partita ci sono stati troppi episodi ambigui: su Pierozzi c‘era un fallo, su Fabbian il calcio di rigore poteva starci. Siamo giovani e inesperti ma serve farci sentire. La linea arbitrale ci ha innervosito, dobbiamo farci sentire e stare sempre con le antenne dritte perché non vogliamo essere l’agnello sacrificale di nessuno”

s.r.