Dalla sala stampa dello stadio “Oreste Granillo”, le dichiarazioni al termine di Reggina-Perugia da parte dell’attaccante amaranto Gabriele Gori.

“Gli episodi sono andati male, nel primo tempo dovevamo sbloccarlo, avremmo potuto vincere; ci siamo svegliati tardi. Stiamo lavorando su queste difficoltà, oggi abbiamo fatto due gol ma non sono serviti, questa prestazione ci deve fare crescere. A caldo non ne parliamo, ma ripartiamo da questa sconfitta per migliorare.”