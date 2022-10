Reggina-Perugia, Castori: “Bravi ad approfittare delle loro distrazioni”

Dalla sala stampa dello stadio “Oreste Granillo”, le dichiarazioni al termine di Reggina-Perugia da parte del tecnico degli umbri Fabrizio Castori.

“Venivamo da una settimana in cui si è fatta chiarezza, la squadra ha risposto su un campo difficilissimo; a volte queste scosse servono ad ottenere risultati. Abbiamo ottenuto una grande vittoria contro una Reggina che in casa aveva sempre vinto e non aveva subito affatto. Siamo stati bravi a fare la partita che dovevamo, soffrendo con l’uomo in meno, ci è servito per temprare il carattere. Siamo stati bravi ad approfittare di una difesa aperta e distratta. La squadra è stata completata il 31 agosto, ho ricominciato il lavoro interrotto un mese fa, siamo ripartiti bene e ci fa assestare la classifica.”