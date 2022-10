I top e flop di Reggina-Perugia: disastro Cionek, Gori le prende tutte, Melchiorri decisivo

Prima sconfitta interna stagionale per la Reggina, seconda consecutiva, la terza nelle ultime quattro partite. Al Granillo passa il Perugia trascinato da Melchiorri e dalle parate decisive di Gori. Nella Reggina si salvano in pochi, agli amaranto non basta la reazione d’orgoglio degli ultimi dieci minuti.

I Top di Reggina-Perugia- Federico Melchiorri: Serviva la sua esperienza e risponde presente, segna la rete che porta in vantaggio i suoi guadagna un rigore e lo realizza per la sua prima doppietta stagionale. Stefano Gori: La Reggina crea tante occasioni da rete e lui non si fa trovare impreparato, salva gli Umbri in più occasioni, la vittoria degli ospiti passa dalle sue mani.

I flop- Hernani: Ancora una brutta prova per il centrocampista brasiliano, che sbaglia tanti passaggi e regala troppi palloni ai giocatori del Perugia nella zona centrale del campo, poco convincente.

Cionek: Sbaglia in occasione del 1-0 perdendo la marcatura sull’attaccante umbro, concede il rigore che porterà al raddoppio e non riesce a recuperare in velocità l’appena entrato Di Serio che segna il gol vittoria per i suoi, giornata no per il difensore.

Carmelo Zampaglione