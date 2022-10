Ex Reggina, Stuani taglia il traguardo dei 200 gol in Europa

Un traguardo speciale è quello tagliato da Christian Stuani, l’attaccante uruguaiano che ha compiuto 36 anni lo scorso 12 ottobre e che da 15 gioca nel Vecchio Continente, portato da questa parte dell’Oceano Atlantico dalla Reggina di Lillo Foti nel gennaio del 2008.

Quello segnato su rigore contro l’Almeria giovedì sera, con la maglia del Girona, nella decima giornata della Liga, che non ha evitato la sconfitta per 3-2 della sua squadra, è stato il 200° gol segnato in Europa da Stuani, una lunghissima serie inaugurata proprio da quell’unica marcatura in maglia amaranto, realizzata il 31 maggio 2009 nel pari per 1-1 con il Siena, ultima partita in Serie A giocata dalla Reggina. Anche in quel caso, fu un rigore a permettere all’allora ventiduenne di sbloccarsi in quella fu la sua ultima partita ufficiale con la maglia amaranto, prima di passare in girare in prestito nelle stagioni seguenti fino alla definitiva cessione del 2012.

La sfortunata esperienza in riva allo Stretto venne in seguito spazzata via dai tantissimi gol segnati in Spagna, dove in questi anni si è sempre reso grande protagonista sia in prima che in seconda divisione. Nella Liga2, dove ha vinto per due volte il titolo di capocannoniere (nel 202o con 29 gol, nel 2022 con 22), piazzandosi al secondo posto proprio nella prima stagione post-Reggina, ha totalizzato 83 gol in 137 incontri; in Liga invece, con il rigore segnato giovedì, ha raggiunto quota 85 in 236 gare, con i picchi stagionali raggiunti nel 2018 e nel 2019 rispettivamente con 21 (quarto in classifica marcatori dietro Messi, Suarez e Benzema) e 19 reti. A questi si sommano i 12 gol in Copa del Rey, i 4 nei playoff promozione di Liga2, ma anche le reti realizzate nel biennio 2015/2017 in Inghilterra con il Middlesbrough: 7 in Championship, 4 in Premier League e in 5 nelle coppe nazionali inglesi.

Alla sua sesta stagione con il Girona, è proprio con la squadra catalana che, tra Liga e Liga2, ha segnato gran parte dei suoi gol, ben 109; sono 29 quelli siglati con l’Espanyol in tre stagioni (2012/2015), 16 con il già citato Middlesbrough. Nei tre anni in cui è stato girato in prestito dalla Reggina ha messo a segno 22 reti con l’Albacete (2009/2010), 10 con il Levante (2010/2011) e 13 con il Racing Santander (2011/2012).