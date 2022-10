Eccellenza, Promozione e 1^ Categoria: i risultati di sabato 22 ottobre

ECCELLENZA – Gli anticipi del sabato di Eccellenza continuano a regalare risultati a sorpresa, così dopo la vittoria del Gioiosa in casa della Promosport di due settimane fa, arriva a Rende la sconfitta per 1-0 della capolista Gioiese, alla quale non è bastato un assalto all’arma bianca nella parte finale, dopo il vantaggio biancorosso di Le Piane; tanti, troppi gli errori negli ultimi sedici metri per la squadra di Nocera, che nel recupero evita con un miracoloso salvataggio sulla linea di Gambi il raddoppio dei padroni di casa.

PROMOZIONE, GIRONE B – Dopo i ben 6 anticipi della settima giornata, restano al comando della classifica tre squadre. La Palmese cede il passo allo Sporting Catanzaro Lido, perdendo 3-1 e scivolando a -6 dalla vetta: neroverdi avanti con una punizione di Misale, poi sale in cattedra il bomber di casa Giglio che firma una tripletta. La Vigor Lamezia espugna il campo dell’Africo per 3-0 con la doppietta di Gullo intervallata dal raddoppio di Mascaro. La terza componente del gruppo di testa è il San Giorgio che passa con lo stesso punteggio dei lametini a Melito: reti bianche al riposo, ma in avvio di ripresa Vara sblocca di testa, Secondi raddoppia a 5′ dal termine con una bella girata, poi ancora Vara approfitta di un errore difensivo al 90′ per chiudere il risultato. Resta in scia pur rallentando l’Ardore, capace di bloccare sul risultato 0-0 la Cinquefrondese. Altro pareggio è quello raccolto dal Melicucco in casa dell’Atletico Maida, finisce 2-2. Continua il momento negativo per il Ravagnese, giunto alla quarta sconfitta di fila: a Croce Valanidi passa anche la Deliese, successo per 2-0 della squadra di Perna, a segno nella ripresa con Borghetto e Catalano.

1^ CATEGORIA, GIRONE D – Quarta vittoria in altrettante partite per il Saint Michel che al “Cesare Giordano” si è aggiudicato lo scontro al vertice con il Taurianova Academy; dopo il successo taurianovese in Coppa Calabria mercoledì, il Saint Michel risponde vincendo con l’identico punteggio, un 1-0 firmato Cannatà. Secondo posto provvisorio per la matricola Gebbione, vittoriosa per 3-1 a Campo Calabro contro la Villese.