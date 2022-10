Reggina, i precedenti con il signor Meraviglia: diresse la partita di Terni

Il primo incrocio nel 2015 in Serie D nella vittoria amaranto contro la Palmese per 4-3

Secondo incrocio stagionale tra la Reggina e il signor Francesco Meraviglia di Pistoia, che anche in questo caso dirigerà un match tra gli amaranto e una squadra umbra. La prima direzione era stata infatti quella della seconda giornata, al “Libero Liberati” di Terni, quando la Reggina conobbe la prima sconfitta, battuta per 1-0 dalla squadra di Lucarelli che, sette partite più tardi, si è ritrovata da sola in vetta alla classifica di Serie B.

Il primo incrocio in assoluto con l’arbitro toscano risale addirittura al campionato di Serie D, quando il 15 novembre 2015 l’allora Reggio Calabria s’impose per 4-3 al 90′ nel derby con la Palmese, grazie al gol-partita di Mimmo Zampaglione. Dopo oltre tre anni, il signor Meraviglia e la Reggina si incontrarono nuovamente in Serie C, con la sconfitta amaranto per 1-0 a Castellammare contro la Juve Stabia nel febbraio 2019. Molto meglio andò la stagione seguente, la 2019/2020, quando il fischietto della sezione di Pistoia arbitrò due match casalinghi della Reggina di Toscano, vinti entrambi per 1-0, contro Catania e Ternana. Nelle ultime due stagioni di B, altri tre incroci tra la Reggina e Meraviglia: pareggio per 1-1 a Pordenone lo scorso settembre e sconfitte a Brescia per 1-0 e a Frosinone per 3-0.