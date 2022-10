Eccellenza, Promozione, 1^ e 2^ Categoria: gli anticipi del 22 ottobre

ECCELLENZA – Ad aprire il programma della settima giornata sarà la capolista Gioiese, che nell’anticipo renderà visita al Rende allo stadio “Lorenzon”. Guardando la classifica, per la squadra di mister Graziano Nocera sembrerebbe esserci un pronostico scontato, tuttavia la compagine cosentina ha finora sempre mostrato i denti, riuscendo a vincere due partite contro avversari di un certo spessore quali il Soriano in trasferta per 4-2, e lo StiloMonasterace battuto proprio nell’ultimo turno.

PROMOZIONE, GIRONE B – Turno di campionato quasi per intero al sabato con ben 6 anticipi in programma. In campo tutte le prime della classe, con il big-match che si giocherà al Centro Tecnico Federale di Catanzaro tra lo Sporting, una delle quattro squadre in vetta, e la Palmese, che insegue subito dietro. Situazione di classifica identica tra Cinquefrondese e Ardore, con la differenza che la squadra di casa (si gioca sul neutro di Roccella) in questo caso insegue, mentre gli ospiti sono al comando e pronti a stupire ancora. Trasferte insidiose per le altre due leader della classifica: il San Giorgio sarà ospite di un Melito che finora ha reso complicata la vita a tutte le squadre passate dal “Saverio Spinella”; la Vigor Lamezia renderà visita all’Africo, al Comunale di Ardore, che appena due settimane fa ha tenuto in scacco e infine battuto la Palmese. Cerca uno scossone per risollevarsi in classifica il Ravagnese, che al “Longhi-Bovetto” riceverà la temibile Deliese; reduce dalla prima vittoria, il Melicucco sarà ospite dell’Atletico Maida allo stadio “Renda” di Lamezia.

1^ CATEGORIA, GIRONE D – Dopo essersi affrontate mercoledì nella gara di andata degli ottavi di Coppa Calabria, al “Cesare Giordano” di Gioia Tauro si incrociano nuovamente il Saint Michel e il Taurianova Academy, rispettivamente primo e secondo in classifica dopo le prime tre giornate, uno scontro al vertice che potrà dare indicazioni importanti anche in ottica futura; in coppa, con le due squadre leggermente modificate rispetto al campionato, successo taurianovese per 1-0 con gol di Spirlì. Nell’altro anticipo in programma, a Campo Calabro la Villese, reduce dalla prima vittoria in campionato, ospita la matricola Gebbione, che al contrario ha subito domenica scorsa la prima sconfitta.

2^ CATEGORIA, GIRONE E – Parte in questo weekend anche la Seconda Categoria e nel girone E sono tre gli anticipi previsti (11 le squadre al via, riposa il Benestare), tutti in programma dalla parte tirrenica della provincia. Al “Morreale-Proto” di Cittanova si gioca Real Cittanova-Antonimina; al “Lopresti” Palmi in campo Sport Palmi contro Rizziconi; al Comunale di San Giorgio Morgeto, la Sangiorgese ospita il Laureana. Calcio d’inizio di queste sfide alle 15.