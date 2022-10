Verso Reggina-Perugia: Castori per la seconda volta al “Granillo” da ex

Una breve, quanto “dimenticabile” esperienza per Fabrizio Castori sulla panchina della Reggina, quando venne chiamato a sostituire Gianluca Atzori dopo la decima giornata del campionato di Serie B 2013/2014. La sua avventura durò appena 6 partite, poco più di un mese, la parte finale di ottobre e tutto il mese di novembre, prima di venir sostituito con il ritorno dello stesso Atzori. Il suo bilancio fu di una vittoria (2-1 contro il Padova), un pareggio (0-0 a Cittadella) e ben 4 sconfitte (al “Granillo” 2-3 con il Pescara, 0-2 con il Palermo e 1-2 con lo Spezia, in trasferta per 1-0 a Latina).

Da allora, la Reggina e Castori si sono incontrati per altre 3 volte quando il tecnico marchigiano sedeva sulla panchina della Salernitana: in Serie B, stagione 2020/2021, il pari per 1-1 di Salerno e lo 0-0 al ritorno in riva allo Stretto; in Coppa Italia 2021/2022, successo campano allo stadio “Arechi” per 2-0. Di fatto, da quel Reggina-Spezia del 30 novembre 2013, Castori è tornato al “Granillo” da avversario solamente una volta; il suo reintegro sulla panchina del Perugia dopo un mese (che somiglia tanto a ciò che avvenne all’epoca con Atzori, prima esonerato e poi richiamato, con il breve e infruttuoso “interregno” di Castori) arriva giusto in tempo per un bis.

Già prima della sua breve esperienza amaranto, il tecnico del Perugia era sempre stato un ostico cliente per la Reggina, vittoriosa solamente nel primo incrocio avvenuto nel settembre del 2009, quando Castori allenava il Piacenza e perse al “Granillo” per 2-1. Da allora è imbattuto: una vittoria e due pareggi (uno a Reggio) alla guida dell’Ascoli; successivamente un successo e un pari (sempre in riva allo Stretto) da allenatore del Varese. Bilancio complessivo favorevole per Castori contro la Reggina, ma rendendo visita agli amaranto non ha mai vinto, neppure quando si è presentato alla guida della Salernitana poi promossa in A. Quella con i campani fu per lui la seconda promozione in massima serie; la prima, fu quella storica con il Carpi avvenuta nel torneo 2014/2015, proprio l’anno dopo il suo breve transito da Reggio Calabria.