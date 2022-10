Verso Reggina-Perugia: Castori torna a sedersi sulla panchina umbra

Fabrizio Castori torna ufficialmente ad essere l’allenatore del Perugia a un mese esatto dall’esonero. Il club umbro ha ufficializzato il ritorno in panchina del tecnico, ex anche della Reggina, per sostituire Silvio Baldini, dimessosi dopo la partita di domenica persa contro il Sudtirol. In questa fase di pulizia generale, il Grifone ha anche salutato il DS Giannitti e, per ultimo, l’allenatore in seconda Stefano Cuoghi.

Il Perugia ha comunicato che insieme a Castori tornerà in servizio anche il suo staff: il vice allenatore Riccardo Bocchini, il preparatore atletico Carlo Pescosolido e i collaboratori tecnici Marco Castori e Tommaso Marolda. Il club ha annunciato che la squadra partirà per Reggio Calabria giovedì per una sorta di ritiro anticipato, e che non ci sarà la consueta conferenza stampa pre-gara.