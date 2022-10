Verso Reggina-Perugia, Di Chiara: “Partita fondamentale, sarei felice di realizzare un gol”

Intervenuto durante la trasmissione “Momenti Amaranto”, in onda su Radio Touring, il terzino amaranto Gianluca Di Chiara ha fatto il punto sulla Reggina, reduce dalla sconfitta di Parma: “Il Parma ha soffocato il nostro gioco mettendoci in difficoltà, ma nonostante questo siamo riusciti a creare un paio di occasioni importanti che però non abbiamo concretizzato, a differenza loro che sono stati molto cinici. Ci siamo confrontati, tutti i membri della squadra, per parlare delle nostre sconfitte stagionali, arrivate tutte passando in svantaggio, ma va detto anche che in ogni partita noi qualche occasione importante l’abbiamo avuta, trovando sulla nostra strada parate decisive. Dobbiamo migliorare dal punto di vista della mentalità, quando andiamo sotto nel risultato dobbiamo essere bravi a mantenere la lucidità“. In vista del prossimo impegno in campionato contro il Perugia, Di Chiara ha dichiarato che disdegnerebbe un eventuale gol dell’ex: “La cosa più importante per la squadra è vincere e ricominciare il nostro cammino, ma certamente mi farebbe piacere segnare un gol“.

s.r.