Eccellenza, la Promosport ufficializza un ex attaccante della Reggina

Colpaccio di mercato messo a segno dalla Promosport di mister Morelli, la quale, per sopperire ai numerosi infortuni, l’ultimo dei quali dell’attaccante Attilio Angotti, ha provveduto ad ingaggiare un calciatore di altissimo livello che negli anni ha sempre fatto la differenza in Serie C. Si tratta di Allan Baclet, ex bomber del Cosenza che nelle recenti stagioni ha anche vestito la maglia della Reggina. Di seguito il comunicato della Promosport.

Promosport, il DS Porpora piazza un colpo da 90 dagli svincolati

Allan Baclet è un nuovo calciatore Biancoazzurro