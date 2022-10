Serie B, Giudice Sportivo: sanzione economica per la Reggina

Ultime News

Turno di campionato a tinte viola, quello disputato domenica in Eccellenza, con la Gioiese che vince lo scontro diretto con la Morrone e approfittando della sconfitta dello Scalea, si prende il primo posto in classifica. La...

Il Giudice Sportivo di Serie B ha squalificato il calciatore Branca del Cittadella per 4 giornate, mentre per un solo turno ha fermato Gondo dell’Ascoli, Danzi del Cittadella, Bani del Genoa, Diaw del Modena, Marin del Pisa...

Dilettanti

17/10/2022 | A cura di Domenico Geria

Il Catania tenta l’allungo in vetta alla classifica del Girone I di Serie D. Gli etnei passano per 2-1 in casa della Mariglianese grazie al rigore trasformato da De Luca, in campo da pochi minuti al posto di Lodi, e...