Eccellenza, la squadra Top della 6^ giornata: Gioiese

Turno di campionato a tinte viola, quello disputato domenica in Eccellenza, con la Gioiese che vince lo scontro diretto con la Morrone e approfittando della sconfitta dello Scalea, si prende il primo posto in classifica.

La squadra di Graziano Nocera gioca una gran partita contro il forte e temibile avversario; la prima ora di gioco è quasi interamente di marca gioiese con tanto gioco, imprevedibilità, trame fitte e opportunità da rete. Pellegrino resiste finché può, ma al 27′ capitola: sulla punizione di Curcio, Stillitano gioca di sponda per Nico Spanò che sblocca il risultato trovando al contempo il suo primo gol in campionato. Figlio d’arte e profeta in patria, Spanò è carico come una molla e più volte manca la doppietta, che infine arriva, meritata, in avvio di ripresa, sull’ennesimo assist vincente di un Condemi in gran spolvero. Sul doppio vantaggio la Gioiese abbassa il ritmo ed è allora che la Morrone viene fuori, trova il gol con Nicoletti che infiamma il quarto d’ora finale, ma Scigliano, Staropoli e tutti gli altri snudano i denti proteggendo il vantaggio minimo che riporta la Gioiese in testa all’Eccellenza, da sola, dopo nove anni e mezzo, ovvero da quando vinse il campionato 2012/2013 volando in Serie D.