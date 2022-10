Serie D, scivola il Lamezia, Catania solo in vetta, crollano le reggine

Il Catania tenta l’allungo in vetta alla classifica del Girone I di Serie D. Gli etnei passano per 2-1 in casa della Mariglianese grazie al rigore trasformato da De Luca, in campo da pochi minuti al posto di Lodi, e approfittano dell’inatteso stop casalingo del Lamezia Terme, battuto per 1-0 da un Santa Maria che dopo la falsa partenza, ha ingranato le marce giuste; decisivo un gol di Tandara in apertura di match.

Goleade incassate in simultanea dalle tre reggine. Il Locri incappa nella prima sconfitta del suo campionato, battuto a domicilio per 5-1 dalla Vibonese terza; la squadra di Mancini tiene testa all’avversario e resta in partita fino ad un quarto d’ora dal termine, poi gli ospiti dilagano. Primo tempo in parità con il rigore di Larosa a impattare il bel vantaggio di Scafetta; nella ripresa Balla dal dischetto batte Iannì, al quale non riesce il terzo miracolo di fila, poi segna Szymanovski e quando ancora Balla cala il poker, la gara è virtualmente finita, anche se a chiudere tutto arriva la cinquina di Vari con un altro rigore. Ne incassa uno in meno il San Luca, battuto 4-1 dal Sant’Agata, ma anche in questo caso la squadra di Cozza ha tenuto in equilibrio la sfida quasi fino al termine: sotto per la rete di Morleo, i giallorossi pareggiano con il solito Pelle, ma ad un quarto d’ora dalla fine nuovamente Morleo riporta avanti i siciliani, i quali due minuti dopo colpiscono ancora con Vitale; l’espulsione di Maesano non aiuta il San Luca che quasi al 90′ incassa il quarto gol da D’Aleo. Con lo stesso punteggio, crolla in casa il Cittanova contro il Ragusa quarto: Randis porta avanti i siciliani, ma la squadra di Galfano c’è, è in partita, ma non è concreta, e quando all’ora di gioco il bomber ospite firma la doppietta, le speranze svaniscono; in contropiede il Ragusa segna altre due volte, con Cacciola e Catalano, e solo al 91′ il Cittanova trova il gol dell’onore, realizzato con una splendida rovesciata da Crucitti, il quale aveva fallito in precedenza il rigore del possibile 3-1.

Oltre alla Vibonese nel derby con il Locri, sorride anche un’altra calabrese: il Castrovillari ritrova la vittoria battendo 1-0 la Sancataldese, la firma da tre punti, dopo un’ora di partita, è di Trovato, il quale rilancia i Lupi del Pollino verso metà classifica. Finisce a reti bianche il big-match tra Acireale e Real Aversa, con i campani che scivolano al quinto posto; un divertente 2-2 tra Canicattì e Trapani fa avanzare le due squadre a braccetto. Colpaccio del Licata che vince di misura a Paternò, grazie ad un’autorete giunta al 1′: gli agrigentini conquistano la prima vittoria in campionato, lasciano l’ultimo posto e sorpassano ben cinque squadre in un colpo solo, tra queste il San Luca, ultimo insieme a Mariglianese e Sancatadese, e il Cittanova.

