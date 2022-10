Serie B, Silvio Baldini lascia la panchina del Perugia

La terza sconfitta in altrettante partite da quando è subentrato alla guida del Perugia, hanno indotto il tecnico Silvio Baldini a rassegnare le dimissioni, con gli umbri ultimi in classifica con soli 4 punti e sconfitti quest’oggi al “Curi” dal Sudtirol.

Nel post-gara lo sfogo di Baldini che, comunicando di aver già maturato la decisione prima dell’incontro e che si sarebbe dimesso anche in caso di vittoria, ha affermato come il Perugia sia una squadra composta da buoni giocatori e bravi ragazzi “ma non sono una famiglia, ci sono egoismi creatisi nel tempo che non mi piacciono.” L’ormai ex tecnico degli umbri, prossimi avversari della Reggina, sabato 22 ottobre alle 14 al “Granillo”, ha ringraziato tifosi e società per la fiducia riposta in lui, ribadendo come di tempo per salvare il Perugia ce ne sia in abbondanza, ma “non sono la persona che in questo momento può aiutare la squadra.”