Eccellenza, il Bocale ritrova il sorriso: Soriano battuto 2-0

Dopo una lunga attesa, il Bocale ADMO assapora finalmente il gusto intenso della vittoria, battendo il Soriano per 2-0, dando una scossa alla propria classifica. Dopo 493′ di campionato, la squadra di Laface può finalmente esultare per un gol realizzato, il primo in questo campionato, e firmato da Sapone; nel finale arriva anche il secondo, ad opera nel nuovo arrivato Di Biagio, che spegne le speranze ospiti di evitare la sconfitta.

Biancorossi in parziale emergenza, Laface riconferma per nove undicesimi la squadra che ha battuto la Reggiomediterranea in coppa, inserendo però Buda e Muzzupappa per Neri e Focà. Confermato il pacchetto difensivo con la linea Tringali-Scoppetta-Triolo-Manganaro a protezione di Marino; in mediana Buda affianca Arigò in mezzo, Isabella agisce a destra e Muzzupappa a sinistra, mentre in attacco operano i due Fabio, Sapone e Sottilotta, autori dei gol valsi il successo mercoledì. Solo panchina per Zampaglione e Kamara, non al meglio delle condizioni, e per il nuovo arrivato Di Biagio. Di fronte il Soriano di mister Scorrano che, reduce da due vittorie di fila, presenta un tridente da tenere sotto controllo composto da Chiarello, Ocampo e Cannitello, con in regia in sempre temibile Greco.

Prima palla-gol per il Bocale al 6′ con il tiro di Muzzupappa che impegna in tuffo Menendez; sulla respinta si fionda Sapone ma l’assistente sbandiera il fuorigioco. All’8′ infortunio per Buda, al suo posto mister Laface è costretto a rischiare Kamara. Al 25′ il Soriano si rende pericoloso con Chiarello che dal limite calcia in diagonale, Marino si distende e ci arriva la punta delle dita. La squadra di Scorrano ha maggior possesso ma non riesce a sfondare, Scoppetta e compagni dietro sono un muro invalicabile. Al 43′ proprio Scoppetta calcia una punizione profonda cercando Isabella sulla destra, l’esterno biancorosso punta il diretto marcatore, lo salta e serve in mezzo Fabio Sapone, il quale manda a vuoto l’intervento di Tormann e calcia sul primo palo, il suo tiro è sporcato da un avversario e assume un effetto strano che manda fuori tempo l’intervento del portiere, il quale non riesce a tenere la sfera fuori dalla porta (nella foto di copertina). Si sblocca il Bocale, si sblocca con una gran giocata Sapone, il tutto avviene nella partita finora più difficile per i biancorossi tra quelle giocate al “Pellicanò”. Il primo tempo si chiude sul minimo vantaggio.

In avvio di ripresa il Soriano prova a mantenere il pallino del gioco come per gran parte della prima frazione, ma la frenesia non aiuta Scorrano e i suoi, che incappano in molteplici errori in disimpegno. Il Bocale ne approfitta riuscendo a spezzare sempre più spesso le trame avversarie. Al 14′ mister Laface manda in campo Zampaglione per Sottilotta, provando a sfruttare la sua freschezza, ma anche l’esperienza e il mestiere necessari in determinate circostanze per portare a casa un risultato. Al 21′ Greco calcia una punizione che Marino blocca con estrema semplicità; un minuto brivido vero per il Bocale sul corner dello stesso Greco, Chiarello è troppo libero in mezzo all’area di rigore ma di testa si divora il pari mandando a lato. Al 24′ è invece Sapone ad avere una bella opportunità, tentando una girata in palleggio che finisce sul fondo. Applausi per lui per il bel tentativo, ma anche al 35′, quando lascia il campo per il nuovo acquisto Di Biagio, che si va a collocare a sinistra con Muzzupappa spostato accanto a Zampaglione. I biancorossi resistono senza correre rischi; al 44′ anche Muzzupappa lascia il campo tra gli applausi sostituito da Candito che inizia fin da subito a disturbare il tentativo di costruzione avversaria. Scorrano tenta la mossa disperazione spostando il centrale Tormann in attacco ma non basta, e al 93′ Leonardo Di Biagio intercetta un pallone vagante a metà partendo di gran carriera, vede Kamara a sinistra e lo serve, il sierraleonese chiude la triangolazione servendogli un pallone solamente da spingere in rete che vale il definitivo 2-0.

Bocale ADMO-Soriano 2-0 – Il tabellino

Bocale ADMO: Marino, Tringali, Manganaro, Buda (9’pt Kamara), Scoppetta, Triolo, Isabella (49’st Megale), Arigò, Muzzupappa (44’st Candito), Sapone (35’st Di Biagio), Sottilotta (14’st Zampaglione). A disposizione: Laganà, Lentini, Focà, Coppola. Allenatore: Laface.

Soriano: Menendez, Tassone, Riga, Vaudagna, Tormann, Teixeira, Chiarello, Greco, Espinosa (10’st Miceli), Cannitello, Ocampo (34’st Macrì). A disposizione: Cotardo, Stramandinoli, Santacroce, Comito, Giurlanda, Arietta, Nicolovici. Allenatore: Scorrano.

Arbitro: Ciallo di Cosenza; Codispoti e Renda di Catanzaro.

Marcatori: 43’pt Sapone, 48’st Di Biagio.

Note: ammoniti Isabella (B), Vaudagna (S), Cannitello (S), Arigò (B); angoli 5-8; recupero 2’pt, 6’st.