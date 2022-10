Basket, altro stop interno per la Viola, Padova resiste e vince

Terza partita e terza sconfitta per la Pallacanestro Viola, che al “PalaCalafiore” ha perso per 68-62 contro la Petrarca Padova, la quale ha invece ottenuto i primi punti del suo campionato.

Neroarancio sempre costretti ad inseguire nel punteggio con un primo quarto chiuso già sotto di 8 punti (13-21), che diventano 10 all’intervallo lungo (27-37). Dopo il riposo, Padova riesce ad allungare ulteriormente portandosi all’ultimo quarto con il consistente margine di 13 punti (punteggio 41-54). Nell’ultima parte del match, i ragazzi di coach Bolignano cercano di ridurre il margine e giocarsi la partita all’ultimo respiro, ma i veneti gestiscono l’ampio divario che si assottiglia fino al +6 finale che vale la vittoria.

Dopo tre giornata la Viola è ancora ferma in fondo alla classifica a quota zero, in compagnia di Capo d’Orlando e della Virtus Padova. A punteggio pieno invece, oltre a Orzinuovi, si trovano Gemini Mestre e Rucker San Vendemiano, le prime due avversarie dei neroarancio nel torneo, segno anche di un pizzico di sfortuna nella composizione del calendario, come dimostra il fatto che domenica prossima Renzi e compagni scenderanno sul parquet proprio dell’Agribertocchi Orzinuovi.