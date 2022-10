Volley, la Reghion conquista al tie-break la prima vittoria stagionale

Primo successo in campionato per la Volley Reghion che al “PalaCalafiore” s’impone per 3-2 sulla Volley Valley FuniviaEtna Catania. Vittoria sudata ma meritata per il sestetto reggino che solamente a causa di un calo nella seconda parte del quarto set, non ha portato a casa l’intera posta, dovendosi accontentare dei soli 2 punti concessi dai trionfi al tie-break.

Partenza con il freno a mano tirato per le ragazze di coach Cesare Pellegrino, che dopo un buon avvio perdono un po’ di tono, commettendo qualche errore di troppo; le ospiti ne approfittano, sfruttando al meglio un ottimo muro e aggiudicandosi il primo set per 25-15.

Nel secondo set le reggine partono meglio, Giulia Speranza ed Elena Fiorini cominciano a martellare trovando (e a volte creando) sempre più spesso dei varchi tra le mani avversarie; dopo un sostanziale equilibrio, la Reghion allunga fino al 23-18, ma ad un passo dalla meta rischia di farsi riprendere, arrivando sul 23-22. Un ultimo sforzo e il set è reggino con il 25-22 finale.

Terzo set quasi a senso unico, con Speranza e compagne che mettono insieme un piccolo margine e stavolta sono molto brave a gestirlo; squadra molto ordinata, determinata e incisiva, Francesca Orlando mette a segno alcuni ace che minano le certezze delle avversarie. Quando si arriva nuovamente sul 23-18 si teme un po’ una nuova flessione come nel set precedente, ma dagli errori si impara e con altri due punti arriva il definitivo 25-18.

Il quarto set parte come si era concluso in terzo, le ragazze di Pellegrino si portano ad un vantaggio massimo di 6 lunghezze, ma raggiunta quota 14 punti e +5 sulla Volley Valley, la partita cambia completamente. Le catanesi gettano il cuore oltre l’ostacolo per tenersi aggrappate al match, mentre le reggine hanno un’improvvisa flessione; il muro ospite torna ad assumere i connotati di un blocco di granito e sotto rete le avversarie sembrano quasi moltiplicarsi e spuntare da ogni lato sorprendendo Speranza e socie, le quali prima vengono rimontate fino al 14 pari, poi vedono la Volley Valley fuggire via fino al 25-19 che porta le squadre al tie-break.

Quinto e ultimo set senza storia, dominato in lungo e in largo dalla Reghion che, superata la flessione del quarto set, torna a martellare su ritmi alti, mostrandosi solida in difesa e inducendo spesso le avversarie all’errore. L’ultimo parziale si chiude sul 15-5 con l’ace finale di Angela Milazzo (nell’immagine principale) e per le reggine è festa per la prima vittoria in campionato.