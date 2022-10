Parma-Reggina, il commento: amaranto poco lucidi, decidono Oosterwolde e Valenti

Gli uomini di Inzaghi cadono al Tardini: terza sconfitta stagionale per gli amaranto, sempre in trasferta, dopo quelle contro Ternana e Modena

Finisce 2-0 il match tra Parma e Reggina, con gli amaranto che escono sconfitti dal Tardini al termine di una gara bloccata e molto tattica, nella quale ha prevalso la squadra che ha capitalizzato al meglio le poche occasioni da gol create nell’arco dei novanta minuti. Decisive le reti realizzate nella seconda frazione da Oosterwolde e Valenti.

Poche emozioni e tanto equilibrio tra le due compagini nel primo tempo, che si è concluso con soli due tiri nello specchio della porta, entrambi effettuati dalla squadra di Filippo Inzaghi. Il primo squillo è dei ducali con Inglese che non riesce a girare verso la porta il cross di Hainaut, ma tre minuti più tardi è la Reggina a rendersi pericolosa con il colpo di testa di Fabbian, che da buona posizione colpisce troppo centrale e spreca l’ottimo traversone di Gianluca Di Chiara. Dopo un avvio non proprio esaltante i padroni di casa provano a dare maggiore brillantezza al proprio possesso palla alzando il baricentro, ma la retroguardia amaranto è attenta e riesce a contenere le incursioni offensive degli avversari. A ridosso dell’intervallo arriva la migliore occasione per gli ospiti, con lo stesso Fabbian che difende il pallone e serve Canotto in area di rigore: controllo e tiro sul primo palo dell’esterno di Inzaghi, la cui conclusione è però debole e facile preda dell’estremo difensore Corvi.

La Reggina parte con il piglio giusto anche nella ripresa, ma al minuto 51’ è il Parma a trovare il gol del vantaggio. Sugli sviluppi di un corner Di Chiara perde un contrasto sanguinoso con Oosterwolde che si invola in contropiede, arriva al limite dell’area e lascia partire una potente conclusione mancina che non lascia scampo a Colombi. Gli ospiti fanno fatica a trovare Menez e la reazione amaranto tarda ad arrivare, costringendo Inzaghi a cambiare l’impostazione tattica della squadra nel tentativo di agguantare il pareggio: dal 4-3-3 iniziale si passa al 4-2-3-1, con il tecnico piacentino che manda in campo Gori e Ricci al posto di Hernani e Canotto. Le sostituzioni però non ottengono l’effetto sperato e al minuto 74’ il Parma chiude definitivamente i giochi con il tap-in di Lautaro Valenti. Schema da calcio di punizione eseguito perfettamente dagli uomini di Pecchia, con il tocco corto di Ansaldi per Vazquez che di prima scucchiaia sull’esterno e trova Tutino: assist vincente dell’attaccante, il quale mette in mezzo un pallone che il difensore argentino deve solalmente spingere in fondo alla rete.

Terza vittoria nelle ultime quattro partite per il Parma, che sale al sesto posto in compagnia del Brescia. Terzo ko stagionale invece, sempre in trasferta, per la Reggina che cede la vetta della classifica alla Ternana e scende in seconda posizione a quota 18 punti, a pari merito con Frosinone, Genoa e Bari, in attesa del match dei biancorossi.

SANTO ROMEO