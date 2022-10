Parma-Reggina, le pagelle: squadra poco reattiva, attacco evanescente

La Reggina cade a Parma, subendo ancora uno stop in trasferta con due reti incassate nella ripresa; reazione stavolta quasi inesistente contro la squadra di Pecchia, ben sistemata e che non ha lasciato il minimo varco. Le pagelle di RNP.

Colombi 5 – Chiamato in causa concretamente per la prima volta, interviene in maniera incerta sul tiro di Oosterwolde.

Pierozzi 5,5 – Tanta personalità e coraggio, difficilmente si lascia saltare mostrando i denti; dopo il raddoppio affievolisce l’intensità.

Cionek 6 – Fa letteralmente a testate con gli avversari, esce vittorioso da quasi tutti i duelli aerei prendendo numerosi colpi proibiti.

Gagliolo 5,5 – I clienti odierni che transitano dalle sue parti sono alquanto ostici ma pochi sono i palloni che gli lascia giocare; distratto, come tutti i compagni, sul raddoppio del Parma.

Di Chiara 5,5 – Mette in avvio un bel pallone per Fabbian, si sovrappone saltuariamente, costretto a non esporre il fianco; si lascia anticipare da Oosterwolde che parte in contropiede e porta avanti i suoi. Dall’83’ Giraudo sv

Fabbian 5,5 – Vivacissimo, è il più pericoloso tra gli amaranto, un furetto ispirato che va più volte ad un passo dalla rete; non segue Valenti, lasciando libero di segnare il raddoppio.

Majer 5,5 – Una prova di consistenza, sull’azione del vantaggio del Parma è l’ultimo uomo e trovandosi solo contro due, ritarda l’intervento quel tanto che basta per consentire a Oosterwolde di calciare. Dall’83’ Crisetig sv

Hernani 5,5 – Non alza il ritmo delle giocate quando si potrebbe, ci mette qualità e determinazione ma sembra mancargli il cambio di passo. Dal 63′ Gori 5,5 – Non riesce a ritagliarsi lo spazio per rendersi pericoloso, i compagni lo cercano poco e male.

Canotto 5,5 – Tanta corsa, tanta sostanza, tanta voglia di spaccare il mondo, cerca il gol senza fortuna, prova ad assistere i compagni sbagliando solo la misura del passaggio. Dal 63′ Ricci 5,5 – Prova a dare una sterzata al gioco sulla destra, ma le sue iniziative sono sterili, tanta voglia ma poca sostanza.

Menez 5 – Praticamente mai in partita, avulso dal gioco, guardato a vista dai difensori, non trova spazio e tocca pochissimi palloni.

Rivas 5,5 – Cercato continuamente dai compagni, è il grimaldello con cui la Reggina conta di far saltare la difesa ducale, ma dopo un avvio promettente, l’ex compagno Delprato gli prende le misure. Dal 75′ Cicerelli sv.

Mister Inzaghi 5,5 – Tradito dai suoi calciatori più fidati, prova a cambiare qualcosa ma i subentrati si trovano di fronte un muro biancoscudato. La partenza è promettente, si gioca molto sulla sinistra, ma quando il Parma prende le misure, si tenta dalla parte opposta, senza ottenere esiti differenti. Squadra punita in contropiede prima, e su uno schema nato da calcio piazzato poi; in entrambe le circostanze si è palesata poca reattività.