I top e flop di Parma- Reggina: la classe di Vazquez, mentre Hernani non convince

Terza sconfitta stagionale per gli amaranto, in trasferta al Tardini di Parma gli uomini di Inzaghi non convincono, specialmente nella ripresa dopo il gol subito. I padroni di casa vincono 2-0, tra i migliori sicuramente l’argentino Franco Vazquez al quale è sempre difficile togliere il pallone. Nella Reggina male Hernani, che perde troppi palloni e spesso pecca in lentezza nelle giocate.

TOP – Franco Vazquez : Prestazione di livello per il fantasista che commette pochi errori in fase di impostazione trovando sempre il passaggio giusto. Si procura la punizione da cui nasce il raddoppio, sullo schema, inoltre, è un suo passaggio illuminante a liberare Tutino a cui basta toccare leggermente il pallone per far raddoppiare Valenti con un gol che metterà in ghiaccio la partita. Anche oggi si conferma un giocatore di grande importanza per la categoria.

FLOP -Hernani : Il centrocampista amaranto non convince, sbaglia qualche passaggio di troppo e perde spesso palla nella zona centrale del campo. Gioca troppo a ridosso di Menez ed in fase di contenimento fatica.

Carmelo Zampaglione