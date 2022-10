Dilettanti, gli anticipi del 15 ottobre: pari del Gallico Catona ad Acri

ECCELLENZA – Termina con il punteggio di 1-1 la sfida tra Acri e Gallico Catona: la squadra di Perri passa al 3′ della ripresa con una punizione lunghissima, tenuta in campo e rimessa in mezzo da Bellopede, prendendo in controtempo Pratticò e compagni, Zollo di testa insacca. Passano dodici minuti, altra punizione, stavolta per i reggini, stacco in area di Peppe Calarco che firma il definitivo pareggio.

PROMOZIONE, GIRONE B – Il San Giorgio torna solitario in vetta alla classifica per almeno una notte, grazie alla vittoria in rimonta per 2-1 sull’insidioso Roccella. La Cinquefrondese batte con non pochi patemi il Ravagnese a Roccella: due volte in vantaggio, con Carbone su rigore e Cocozza in avvio di ripresa, la squadra di Logozzo viene raggiunta prima dall’argentino Escudero, poi dal giovane Benedetto, entrambi ex Bocale; Aquilino e i suoi vanno sotto nuovamente con la seconda rete di Carbone, poi restano in dieci per l’espulsione di Bellé, infine subiscono il definitivo 4-2 ad opera di Bruzzese.

1^ CATEGORIA, GIRONE D – Il Saint Michel non sbaglia un colpo, ottenendo la terza vittoria in tre gare: a Santa Cristina arriva un 4-0 che porta le firme di Crucitta, Ricci, Quirino e Ascone. Rallenta invece il Taurianova Academy, bloccato sul pareggio per 1-1 dal Bianco. Vince in goleada anche la Bagnarese, la quale rifila un perentorio 5-0 al San Gaetano, a segno Libro e Cimarosa nel primo tempo, Cotroneo, Maceri e Tripodi nella ripresa.