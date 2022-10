Verso Parma-Reggina, Pecchia: “Inzaghi ha una squadra che gli somiglia molto”

Alla vigilia di Parma-Reggina, il tecnico degli emiliani Fabio Pecchia ha presentato la sfida del “Tardini” in conferenza stampa.

“Dovremo affrontare la gara con il nostro modo di essere, a prescindere da chi andrà in campo; mi dispiace per gli assenti ma faremo comunque quello che sappiamo fare. Stiamo lavorando per variazioni sul modulo anche a gara in corsa, come già abbiamo fatto domenica scorsa, tutto dipenderà dallo sviluppo della gara. Voglio vedere l’atteggiamento giusto del mio Parma, quello che la squadra ha mostrato finora. Affronteremo una Reggina che ha avuto una partenza straordinaria, è una squadra solida e con una sua precisa identità di gioco, che riesce a trovare il gol con molteplici soluzioni, non si trova lì per caso. Grande merito spetta a Inzaghi, ha una squadra che gli somiglia molto, giocatori forti ed esperti e la qualità di Menez gli garantisce l’imprevedibilità. Sarà un test per la nostra crescita, purtroppo non recuperiamo nessuno e alla lista degli indisponibili si aggiunge Man. Ansaldi può fare il centrocampista, è tutta questione di tenuta, è un jolly straordinario. La condizione fisica di Chichizola lascia ancora qualche dubbio. Gli infortuni capitano a tutte le squadre, ma in queste situazioni il gruppo forte si compatta.”