Reggina, i precedenti con l’arbitro Fabbri: 10 anni fa l’unica vittoria amaranto

Per la seconda giornata consecutiva, a dirigere il match della Reggina ci sarà un fischietto Internazionale, questa volta ancora pienamente in servizio. Si tratta del signor Michael Fabbri della sezione di Ravenna, arbitro FIFA dal 2019 e che in questa stagione ha già diretto tre match di Serie A (l’ultimo è stato Sampdoria-Milan).

Designato dunque un altro direttore di gara prestigioso per una Reggina che domani sarà ospite del Parma, in una sfida di alto livello. Per 6 volte finora l’arbitro di Ravenna ha diretto gli amaranto, gli ultimi due in particolare sono avvenuti nei recenti tornei di Serie B, entrambi in trasferta e terminati con l’identico risultato di 1-1: a settembre 2021 allo “Scida” di Crotone, con il vantaggio di Galabinov pareggiato da Benali; dodici mesi prima, allo stadio “Arechi” contro la Salernitana, con il botta e risposta nel finale tra Menez e Casasola. I primi quattro incroci tra la Reggina e il signor Fabbri risalgono invece al biennio 2012/2014, con la prima assoluta che avvenne in Coppa Italia, non molto distante da Parma: a Modena, la squadra allenata da Dionigi pareggiò 1-1 con il vantaggio di Comi pareggiato da Ardemagni, ma nei tempi supplementari gli amaranto si scatenarono abbattendo i gialloblu con i gol di Barillà, Fischnaller, Viola e Sarno per un clamoroso 5-1. In quella stessa stagione seguì poi un pareggio in rimonta a Brescia per 2-2 con le reti di Comi e Barillà dopo la doppietta di Corvia; nella stagione successiva, l’unica sconfitta amaranto finora, a Varese per 1-0, e l’unico precedente al “Granillo”, di nuovo con il Brescia e terminato con un altro pareggio, un 1-1 con gol di Fischnaller e Corvia.

Sono invece 8 i precedenti con il Parma, tutti avvenuti in Serie A: 4 le vittorie gialloblu, 3 le sconfitte e solo 1 pareggio, il bilancio complessivo.